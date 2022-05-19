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Başkan Erdoğan meşhur 'Raket tutma' stilini anlattı

Başkan Erdoğan meşhur 'Raket tutma' stilini anlattı
19.05.2022 13:56

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle özdeşleşen meşhur raket tutuşunu gençlere anlattı. Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaştı.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

sosyal medya üzerinden buluşmayı parça parça paylaşan Başkan Erdoğan, kendisiyle özdeşleşen meşhur raket tutuşunu da gençlere anlattı.

RAKET TUTMA STİLİNİ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİYLE ANLATTI
Erdoğan o anları sosyal medya üzerinden "Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.." ifadeleriyle paylaştı.

Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim... pic.twitter.com/lQYkhN79wM

&mdash; Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

SON DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek ğrencilerle masa tenisi oynamıştı.

Erdoğan daha sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde de masa tenisi oynayıp meşhur tutuşu gündem olmuştu.

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