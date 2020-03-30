Başkan Erdoğan koronavirüse karşı 'Milli Dayanışma Kampayası'nı duyurdu 30.03.2020 22:33

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi. "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum." ifadelerini kullandı. İşte 'Milli Dayanışma Kampayası'na bağış yapmak için kullanılacak hesap numaraları...

Yaklaşık 4.5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

"Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"

Başkan Erdoğan açıklamasına "Başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için Korona yazıp 8119'a kısa mesaj atabilirsiniz. Bu sayede 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

