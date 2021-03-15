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Başkan Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini Mart sonunda bitiriyoruz

Başkan Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini Mart sonunda bitiriyoruz
15.03.2021 20:06
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs risk haritasının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrası konuştu. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak Erdoğan, ‘’Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere takdim ettik.’’ dedi.


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