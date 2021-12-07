Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Katar'da! İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak

Başkan Erdoğan Katar'da! İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak

Başkan Erdoğan Katar'da! İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak
07.12.2021 11:09 - Son Güncelleme: 07.12.2021 11:13
Ana Sayfa 01:03
Teşkilat 26. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:28
Otobüs şoförü işçiyi...
Ana Sayfa 03:25
Alpagu Han kara haberi oğlu...
Ana Sayfa 00:25
Esra Dermancıoğlun’dan yeni...
Ana Sayfa 00:58
Camdaki Kız 23. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:11
Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir...
Ana Sayfa 01:55
''Biz soykırıma uğramış bir...
Ana Sayfa 00:46
Türkiye'nin yerli ve milli...
Ana Sayfa 00:29
Sürat teknesiyle getirildi!...
Ana Sayfa 05:51
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya...
Ana Sayfa 00:27
Kızı da ünlü çıktı çok...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'da. Ziyarette, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Erdoğan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapacak. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması için adımlar da atılacak.

Haber Videoları
SON DAKİKA