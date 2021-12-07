Başkan Erdoğan Katar'da! İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'da. Ziyarette, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Erdoğan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapacak. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması için adımlar da atılacak.