İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti.
Şehidin babası Ali Özdemir ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Özdemir ile görüştü.
Erdoğan, baba Özdemir'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.