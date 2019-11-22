Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan,"Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik." diyerek müjdeyi verdi.
Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi22.11.2019 20:31
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