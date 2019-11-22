Haberler Video Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan İzmir Kiraz'da müjdeyi verdi

22.11.2019 20:31

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan,"Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik." diyerek müjdeyi verdi.


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