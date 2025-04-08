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Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesi ne zaman?
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Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesi ne zaman?

Giriş Tarihi: 8.04.2025 18:35:00

İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Peki; Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesi ne zaman? İşte detaylar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK
İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Başkan Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan DEM Parti heyetinin Başka Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan (Fotoğraf: AA)

"BU HAFTA İÇERİSİNDE GÖRÜŞME OLUR"

Görüşmenin bu hafta yapılacağını söyleyen Bakırhan şu ifadeleri kullandı:
"Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu ve iyi olur, Türkiye'de güzel şeylere vesile olur. Hafta içerisinde olmasını umuyoruz. Henüz görüşmeye ilişkin tarih belli değil. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var, henüz bize iletilmiş bir şey yok; ama biz de olmasını umuyor ve bekliyoruz"

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