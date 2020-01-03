Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti..
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