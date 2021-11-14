Başkan Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti! İşte o anlar...

Başkan Erdoğan (13 Kasım 2021) Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. Burada kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan gençlerin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Programın bitişinde ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale türküsüne eşlik etti. İşte o anlar...