Başkan Erdoğan BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti!

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na 14. kez hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." dedi. İsrail'in ateşkes görüşmelerini sabote ettiğini söyleyen Erdoğan, Netanyahu hükümetinin "insanlığın ittifakıyla" durdurulması gerektiğini vurguladı. Gazze'de yaşananları Hitler dönemiyle kıyaslayan Erdoğan, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanının yerde kalmayacağını ifade etti. Ayrıca uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yapan Erdoğan, LGBT terörüne karşı Türkiye'nin BM Aile'nin Dostları Grubu'na üye olduğunu açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamanın videosu...