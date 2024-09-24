PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti!
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:41 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:41

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na 14. kez hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." dedi. İsrail'in ateşkes görüşmelerini sabote ettiğini söyleyen Erdoğan, Netanyahu hükümetinin "insanlığın ittifakıyla" durdurulması gerektiğini vurguladı. Gazze'de yaşananları Hitler dönemiyle kıyaslayan Erdoğan, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanının yerde kalmayacağını ifade etti. Ayrıca uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yapan Erdoğan, LGBT terörüne karşı Türkiye'nin BM Aile'nin Dostları Grubu'na üye olduğunu açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamanın videosu...

CANLI | Başkan Erdoğandan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
CANLI | Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan BM'de ''Filistin devleti'' mesajı!
24.09.2024Salı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'nda konuştu
24.09.2024Salı
İşçileri taşıyan minibüs tıra çarptı; 4 yaralı
24.09.2024Salı
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
24.09.2024Salı
Zabıta ekiplerinden kantin denetimi
24.09.2024Salı
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! İşte son paylaşımları 03:44
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti!
24.09.2024Salı
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi 01:07
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi
23.09.2024Pazartesi
Ümraniye’de polisi şehit eden saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı 04:50
19 yaşındaki saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
23.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA