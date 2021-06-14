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Başkan Erdoğan: Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu

Başkan Erdoğan: Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu
14.06.2021 21:18
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Afganistan konusundaki düşüncelerimiz net olarak Biden'a ifade ettik.'' dedi.


AFGANİSTAN İLE İLGİLİ BİR MUTABAKAT SÖZ KONUSU

Afganistan konusundaki düşüncelerimiz net olarak Biden'a ifade ettik. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik mali konularda ABD'nin vereceği destek önem arz ediyor. Taliban gerçeğini kenara koymak mümkün değil. S-400 konusunu burada yapılacak bir konuda gündeme gelmemesi mümkün değil. Bizim daha önce düşüncemiz neyse aynısını ifade ettim sayın başkana. Savunma sanayi ile ilgili olarak müşteri olarak yapacağımız adımlar neyse ifade ettim. Burada bitmiyor, Bakanlarımız bu konuları görüşecek bir sonuca inşallah bağlayacaktır.

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