Başkan Erdoğan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın 13 aydır Gazze'deki katliamı seyrettiğini ifade eden Erdoğan, "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler." dedi. Erdoğan, İsrail'le ticareti durdurduklarını belirterek, "Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.