RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı

Başkan Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
29.04.2021 21:10
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.


Başkan , 'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı.

Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Yardımcısı , Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.

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