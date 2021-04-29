Başkan Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı.

Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.