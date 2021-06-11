Haberler Video Haber Videoları Baş Belası yayın tarihi belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı: “Biraz önce bir ev kadını bize akıl verdi, Cinayet Büro’ya akıl verdi!”

Baş Belası yayın tarihi belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı: “Biraz önce bir ev kadını bize akıl verdi, Cinayet Büro’ya akıl verdi!”

Baş Belası yayın tarihi belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı: “Biraz önce bir ev kadını bize akıl verdi, Cinayet Büro’ya akıl verdi!”
11.06.2021 12:43
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Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi yayın hayatına başlıyor! Büyük bir merak uyandıran Baş Belası 1. bölüm fragmanının ardından yayın tarihi de netleşti. Peki, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Baş Belası hangi gün yayınlanacak? İşte yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı 'Baş Belası' hakkında detaylar...


Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi yayın hayatına başlıyor! Büyük bir merak uyandıran Baş Belası 1. bölüm fragmanının ardından yayın tarihi de netleşti. İşte detaylar...

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