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Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi yayın hayatına başlıyor! Büyük bir merak uyandıran Baş Belası 1. bölüm fragmanının ardından yayın tarihi de netleşti. Peki, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Baş Belası hangi gün yayınlanacak? İşte yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı 'Baş Belası' hakkında detaylar...

11.06.2021 11:46 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:58
Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

ATV BAŞ BELASI YAYIN TARİHİNİ AÇIKLADI

Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un rol aldığı dizinin yayın tarihi merak ediliyor.

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Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı 'Baş Belası' 20 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizide, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.

Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

Dizinin yeni fragmanında, gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...

Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...
Atv Baş Belası yayın tarihini açıkladı! İşte Baş Belası 1. fragman! Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek...