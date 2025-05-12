Amasra’da acı olay: Engelli ağabey kardeşini vurdu

Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:36:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:37:33

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün köyünde yaşanan trajik olayda, evde tüfekle oynayan engelli bir gencin kazara ateşlemesi sonucu iki çocuk vuruldu. Olay, köy muhtarı Volkan Göktepe'nin evinde meydana geldi.

Tüfek Ateş Aldı: İki Çocuk Yaralandı

Muhtarın ismi açıklanmayan engelli oğlunun evde tüfekle oynadığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu saçmalar 6 yaşındaki kardeşi Berfin Göktepe ile 7 yaşındaki arkadaşı H.C.G.'ye isabet etti. İki çocuk da ağır yaralandı.

Berfin Kurtarılamadı

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Berfin hayatını kaybetti. Yaralı H.C.G.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Jandarma Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Olay sonrası jandarma ekipleri evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Tüfeğin nasıl ateş aldığı ve olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.