Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/baris-pinari?type=2" class="">Barış Pınarı</a> bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe
27.07.2021 12:57
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" denildi.
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