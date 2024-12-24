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Balıkesir’de patlama! Erdoğan’dan tahkikat talimatı!
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Balıkesir'de patlama! Erdoğan'dan tahkikat talimatı!

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 11:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''

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