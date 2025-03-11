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Bakan Yılmaz Tunç’tan belediyelere başıboş köpek uyarısı
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Bakan Yılmaz Tunç'tan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 14:42

Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından İzmir ve Erzurum'dan da sadırı haberleri geldi. Başıboş köpek saldırılarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç belediyeleri uyardı. Bakan Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

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