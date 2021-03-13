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Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşerilerini üzdü

Bakan Soylu'nun annesinin vefatı hemşerilerini üzdü
13.03.2021 15:07
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefatı, Trabzon’un Of ilçesindeki komşularını ve hemşerilerini üzdü. Komşuları Servet Soylu'nun yardımsever biri olduğunu anlattı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon'un Of ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan komşuları ve hemşerileri, Servet Soylu'nun vefatını üzüntüyle öğrendi. Komşuları Servet Soylu'nun yardımsever ve sevilen bir kişilik olduğunu anlattı.

Mahallede yaşayan Seyfettin Yıldırım, "Çok değerli bir insandı. Burada bulunan herkesin annesiydi. Yardım eli değmediği kimse yoktu. Herksin saygı duyduğu, sevdiği bir anamızdı. Vefat haberini duyunca çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, cenneti ile mükafatlandırsın" dedi.

Akın Yılmaz da, "Sayın bakanımızın annesinin vefat haberini duyunca çok üzüldük. Burada herkesin anasıydı. Çok sevilirdi. Allah rahmet eylesin. Buralar şimdi kimsesiz kaldı. Allah sevenlerine sabır versin" diye konuştu.

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