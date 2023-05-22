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Bakan Murat Kurum'dan videolu paylaşım: Gece gündüz çalışıyoruz! İşte örnek deprem konutu!

Bakan Murat Kurum'dan videolu paylaşım: Gece gündüz çalışıyoruz! İşte örnek deprem konutu!
22.05.2023 11:53

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok! Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye’de bazı dairelerimiz bile hazır. Evlerimiz hem çok güvenli, hem de çok konforlu olacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde iki ay önce temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık, Kurban Bayramı'na kadar 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının bitirilmesinin planlandığı projede hummalı çalışma bir yürütülüyor.

Bakan Kurum, proje kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaba inşaatı bitirilen blokta örnek dairenin tamamlandığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Bakan Kurum paylaşımında, "Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok! Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye'de bazı dairelerimiz bile hazır. Evlerimiz hem çok güvenli, hem de çok konforlu olacak." dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden 17 blokta oluşan sitede 4 bina 3+1, 13 bina ise 2+1 olarak projelendi.

Video paylaşımında, 2+1 dairelerin 85 metrekare olduğu, dairelerde aydınlık bir mutfak ve salonun yer aldığı ve her 2 odada banyo ve tuvaletin ve bir çamaşır odasının bulunduğu bilgisi verildi.

Videoda, 2 ay gibi kısa bir sürede örnek dairenin bittiği ve daireye kapı, pencere, duşa kabin takıldığı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildiği anlatıldı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk depremzedeler için sadece barınma alanı değil her şeyiyle bir yaşam alanı sunmak için çalışıldığını belirterek, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla İslahiye ilçemizde şantiyesinde bulunduğumuz alanda, 399 konutumuzun yapımına hemen başladık. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladığımız örnek dairemiz 85 metrekare olup; geniş bir salona, 2 odasına banyo tuvalet güzel, ferah, aydınlık bir mutfağa sahip. Bu inşaatlarımızı en kısa zamanda tamamlayıp depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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