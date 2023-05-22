HDP'li Hasip Kaplan'dan '28 Mayıs' tehdidi!

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.





50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR

Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...









Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.



Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. Bölücü partiye mensup isimler ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.







HDP'Lİ HASİP KAPLAN: 28 MAYIS'TA KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK

Son olarak topa HDP'li Hasip Kaplan girdi... Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.









TEHDİTLER SAVURDU: "28 MAYIS'TA TAYYİP GİDECEK, SELO GELECEK"



"Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" diyerek tehditler savuran Kaplan, Selahattin Demirtaş'ı da özgürlüeştireceklerini şu sözlerle ilan etti;



"28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek"

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU İLE "MUTABAKATA VARDIK" ÇIKIŞI: UYMZALARSA HESAP SORARIZ

Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.



Öte yandan geride bıraktığımız gün HDP'li Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illeri 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirip, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmıştı.



PKK kanalına mülakat veren HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu da "Kürdistan illerinde Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir destek geldi" açıklamasını yaptı.