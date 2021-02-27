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Bakan Hulusi Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Bakan Hulusi Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsanda incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Havelsanın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu, tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi.


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