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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü: Putin-Zelenskiy görüşmesine ev sahibi oluruz

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü: Putin-Zelenskiy görüşmesine ev sahibi oluruz
16.03.2022 16:22

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Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yoğun diplomatik temasları sürdüren Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla girişimlerini artırıyor. Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. İki mevkidaş görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Putin-Zelenskiy'nin olası görüşmesi için "Liderler düzeyinde karar verilmesi gerektiğinde böyle bir toplantıya biz ev sahipliği yapmak isteriz." dedi. Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." şeklinde konuştu.

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