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Bakan Bayraktar Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı El Şara ile görüştü!
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Bakan Bayraktar Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı El Şara ile görüştü!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:43:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüştü. İki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

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