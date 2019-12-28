Bakan Albayrak'tan Van ve Şırnak'a teşekkür mesajı 28.12.2019 17:16

Bakan Albayrak, dün Van ve Şırnak'ta iş insanları ile buluştu, esnaf ziyarelerinde bulundu ve halk ile sohbet etti. Şırnak ve Van ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak her iki ile de teşekkür etti.