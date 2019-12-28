Bakan Albayrak'tan Van ve Şırnak'a teşekkür mesajı

Bakan Albayrak, dün Van ve Şırnak'ta iş insanları ile buluştu, esnaf ziyarelerinde bulundu ve halk ile sohbet etti. Şırnak ve Van ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak her iki ile de teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Şırnak ve Van'da iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İLGİ YOĞUNDU
Şırnak ve Van ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.
TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI
Bakan Albayrak, Şırnak ve Van halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Şırnak ve Van ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.
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