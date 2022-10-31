Bakan Akar'dan flaş "tahıl koridoru" açıklaması: Kritik görüşmeyi duyurdu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Akar, "Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna’nın ne de kimsenin yararına olacak" dedi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması riskli ve garantisiz. Ukrayna'nın attığı adımlar anlaşmaya zarar verdi. Gemilerin güvenliğini taahhüt edemediğimiz için koridorun açık kalması zor." ifadeleri kullanıldı.