Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla sınır hattında | Video 13.03.2020 18:14

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile geldiği Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da incelemelerde bulundu.

2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti. Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

VALİ DOĞAN'DAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını söyledi.

Doğan, rejimin saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktararak, son 2 ayda yaklaşık 3 bin yardım tırının bölgeye gittiğini dile getirdi.

Rejimin saldırıları sebebiyle 7 defa yer değiştirmek zorunda kalanların bulunduğunu anlatan Doğan, bu insanların son olarak Atme Kampı'na geldiğini kaydetti.

Bakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı yaptı. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı.

İNGİLİZ BAKAN'DAN DESTEK

Toplantıda Wallace, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla hem BM Güvenlik Konseyi hem de NATO'da, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını belirtti.

İnsani yardım faaliyetlerine de önemli oranda katkı sağladıklarını bildiren Wallace, hem milli olarak hem de NATO'daki faaliyetler üzerinden Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

YARDIM ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de saldırılardan kaçan insanların burada çok zorlu şartlarda yaşamaya çalıştığını, gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntıların ortaya çıktığını ifade etti.

Ateşkesin sağlanması ile bölgede bir rahatlama yaşandığını dile getiren Kennedy, kamptaki çocuk nüfusunun yüzde 60'tan fazla olduğunu, Türkiye'nin Suriyelilere yardım konusunda olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti.

Kennedy, uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin üstlendiği yükün farkına vararak öncelikle İdlib'de göçü tetikleyen çatışmanın sona erdirilmesi ve insani yardım konusunda Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyledi.

İncelemelerin ardından Hatay'dan ayrılan Wallace, Akar tarafından uğurlandı