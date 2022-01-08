Bahçeli'den sokak çağrısı yapanlara: Türkiye’den Kazakistan mı çıkarmayı düşünüyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 16. dönem sertifika töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır. Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır. Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar. Barışçıl protesto temennisiyle neyi arzuluyorsunuz? Kazakistan'a dönüştürmek mi istiyorsunuz?" şeklinde konuştu.