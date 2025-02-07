SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bağcılar’da polislere bıçaklı saldırı kamerada!
Haberler Haber Videoları

Bağcılar'da polislere bıçaklı saldırı kamerada!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 15:24

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde devriye aracı içerisindeki iki polis memuruna bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı. Saldırı anı anbean kameralara yakalandı.

Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli bağ evi cinayeti! Detayları kan dondurdu!
07.02.2025Cuma
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 931 eser ve obje ele geçirildi
07.02.2025Cuma
Takvim.com.tr "Reis'e iletin" denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi
06.02.2025Perşembe
Eminönü'nde yangın!
06.02.2025Perşembe
Malatya'da biten deprem konutları havadan görüntülendi!
06.02.2025Perşembe
Bunlar da Var
Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede? 01:36
''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''
07.02.2025Cuma
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE 09:41
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE
06.02.2025Perşembe
Takvim.com.tr Reis’e iletin denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi 00:28
"Reis'e iletin" diyerek izletti!
06.02.2025Perşembe
Marul yüklü TIR’a uyuşturucu operasyonu! 00:57
Marul yüklü TIR'a uyuşturucu operasyonu!
06.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN