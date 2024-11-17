SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bağcılar'da korsan gösteri: Maskeli grup polis otosuna taşla saldırdı
Haberler Haber Videoları

Bağcılar'da korsan gösteri: Maskeli grup polis otosuna taşla saldırdı

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 00:15

Bağcılar'da, çöp konteynerleri ile yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan grup, polis ekibine taşlı saldırıda bulundu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, grup sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu. Bu sırada çevreye molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

SIRADAKİ VİDEO
Sosyal medya fenomenlerinin silahlı çatışması canlı yayında görüntülendi!
16.11.2024Cumartesi
Asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
16.11.2024Cumartesi
Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı
16.11.2024Cumartesi
Kurt sürüsünün traktörün etrafını sarma anı kameralara yansıdı
16.11.2024Cumartesi
MSB'den KKTC paylaşımı: SOLOTÜRK, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı
16.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda 00:43
Ankara'da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda
15.11.2024Cuma
Mike Tyson’a bahis yapıp kaybetti! Öfkesini televizyondan çıkardı: İşte o anlar 00:34
Mike Tyson bahisi yatınca televizyonu parçaladı!
16.11.2024Cumartesi
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti | VİDEO 02:49
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk'e gitti
16.11.2024Cumartesi
Aydın - Denizli Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı 01:21
Aydın - Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı
15.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA