Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti!

Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti. Azerbaycan askerleri "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.