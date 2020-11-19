Haberler Video Haber Videoları Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti!

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti!

Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti!
19.11.2020 21:22
Ana Sayfa 00:38
Türk'ün şanlı bayrağı...
Ana Sayfa 01:04
Yavru köpeğin bacalarını...
Ana Sayfa 02:25
"Türkiye’yi yeniden yükseliş...
Ana Sayfa 00:24
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu:...
Ana Sayfa 00:38
Bahreynli gazeteci: Hepimiz...
Ana Sayfa 00:27
Bakan Koca'dan evde kalın...
Ana Sayfa 07:27
Faiz kararı sonrası dolar ve...
Ana Sayfa 03:31
Merkez'in faiz kararı...
Ana Sayfa 01:04
ATM'den çektiği 50 TL servet...
Ana Sayfa 03:29
Başkan Erdoğan'dan anlamlı...
Ana Sayfa 00:46
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Ana Sayfa 01:28
Dehşet anları kamerada: Baba...

Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti. Azerbaycan askerleri "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.


Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. Azerbaycan ordusu Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikti. Azerbaycan askerleri "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.
Haber Videoları