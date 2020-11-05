Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 3 milyar dolarlık zarara uğrattı! 6 yıllık savunma bütçeleri yok oldu...

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda 40 gün geride kalırken 209 yerleşim birimi Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Bu süreçte işgalci Ermenistan ordusu 3 milyar dolarlık zarara uğratıldı. Detayları A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında aktardı.

Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu tarafında 27 Eylül'de başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak cephe hattında yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.





3 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Harekatta 40. gün geride bırakılırken 209 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Toplanda ise 830 nokta işgalden kurtarıldı. Dağılık Karabağ hedefine ulaşmak için ise geriye 621 nokta kaldı. Ermenistan ordusuna 40 günlük çatışma sürecinde 3 milyar dolarlık askeri teçhizatı zarara uğratıldı.



6 YILLIK BÜTÇE!

Bu rakam Ermenistan'ın 6 yıllık savunma bütçesine denk geliyor.