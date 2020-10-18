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Azerbaycan işgalden kurtardığı Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdi!

Azerbaycan işgalden kurtardığı Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdi!
18.10.2020 19:14

Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonları sonucunda kaçan Ermenistan askerlerine ait askeri teçhizatların ve araçların ele geçirildiği bildirildi.


Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonları sonucunda kaçan Ermenistan askerlerine ait askeri teçhizatların ve araçların ele geçirildiği bildirildi.

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