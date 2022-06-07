Az önce deprem nerede oldu son dakika 2022! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Tokat Küçükbağlar köyü

Tüm illerden vatandaşlar Deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde deprem oldu sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ufak ya da büyük bir sarsıntıyla karşı karşıya kalanlar deprem olup olmadığını öğrenmek istiyor, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen son depremleri güncel verilerini öğrenmek amaçlı araştırmalarını hızlandırıyor. En son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem yaşanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz. 23 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizin içeriğinde yer alıyor.