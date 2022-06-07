Az önce deprem nerede oldu son dakika 2022! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Tokat Küçükbağlar köyü

Deprem mi oldu son dakika? 23 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde en çok araştırılanlar konular arasında son depremler yer alıyor ve Türkiye genelinde nerede yaşandığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte detaylar...
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 23.05.2022 11:22:43 AFAD 36.1781 35.5883 7.17 ML 2.2 - - - - Akdeniz, 21.45 km. Arsuz (Hatay) 526234
Detay 23.05.2022 11:18:25 AFAD 39.4591 33.4815 7.00 ML 1.5 Türkiye Kirikkale Çelebi - - 526233
Detay 23.05.2022 10:24:11 AFAD 39.5483 26.0763 8.17 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 1.30 km. Ayvacik (Çanakkale) 526232
Detay 23.05.2022 10:08:00 AFAD 37.8101 26.9511 7.17 ML 2.4 - - - - Ege Denizi, 14.24 km. Kusadasi (Aydin) 526230
Detay 23.05.2022 09:58:56 AFAD 39.9353 28.7810 7.11 ML 1.6 Türkiye Bursa Mustafakemalpasa - - 526231
Detay 23.05.2022 09:37:45 AFAD 38.1533 38.6390 7.00 ML 1.4 Türkiye Malatya Pütürge - - 526228
Detay 23.05.2022 09:35:38 AFAD 37.0676 28.3636 6.98 ML 1.6 Türkiye Mugla Ula - - 526229
Detay 23.05.2022 09:26:24 AFAD 41.6898 32.5548 7.46 ML 2.0 Türkiye Bartin Merkez - - 526227
Detay 23.05.2022 08:52:00 AFAD 39.6126 26.0178 7.00 ML 1.0 - - - - Ege Denizi, 8.04 km. Ayvacik (Çanakkale) 526226
Detay 23.05.2022 08:14:50 AFAD 39.2991 41.1401 7.00 ML 1.8 Türkiye Bingöl Karliova - -
23.05.2022 06:26:55 AFAD 37.6790 37.3808 7.06 ML 1.9 Türkiye Kahramanmaras Çaglayancerit - - 526224
Detay 23.05.2022 05:27:06 AFAD 36.4255 27.3083 6.91 ML 1.5 Yunanistan Dodecanese - - - 526221
Detay 23.05.2022 05:25:06 AFAD 36.3988 27.1586 7.21 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 36.63 km. Datça (Mugla) 526220
Detay 23.05.2022 05:14:17 AFAD 37.6931 37.3933 7.11 ML 2.2 Türkiye Kahramanmaras Çaglayancerit - - 526223
Detay 23.05.2022 03:08:33 AFAD 37.0546 28.4015 6.98 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula - - 526219
Detay 23.05.2022 02:44:34 AFAD 37.9760 27.2046 7.01 ML 1.4 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 1.45 km. Menderes (Izmir) 526218
Detay 23.05.2022 02:29:21 AFAD 39.8370 41.8706 16.65 ML 2.5 Türkiye Erzurum Köprüköy - - 526214
Detay 23.05.2022 01:33:12 AFAD 38.8886 26.2091 7.01 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 28.57 km. Karaburun (Izmir) 526217
Detay 22.05.2022 23:50:32 AFAD 40.8448 31.5093 11.00 ML 1.4 Türkiye Düzce Yigilca - - 526216
Detay 22.05.2022 23:44:20 AFAD 38.7378 43.1615 6.94 ML 1.5 Türkiye Van Tusba - -
Detay 22.05.2022 22:54:27 AFAD 37.7980 27.3913 11.81 ML 1.7 Türkiye Aydin Söke - - 526213
Detay 22.05.2022 21:19:28 AFAD 40.7625 31.0173 7.03 ML 1.9 Türkiye Düzce Gölyaka - - 526211
Detay 22.05.2022 21:00:57 AFAD 40.4808 27.5008 14.53 ML 1.5 Türkiye Balikesir Marmara - - 526212
Detay 22.05.2022 20:41:50 AFAD 38.9506 26.0223 7.11 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 43.69 km. Karaburun (Izmir) 526210
Detay 22.05.2022 19:01:16 AFAD 37.2920 29.1470 7.00 ML 1.6 Türkiye Denizli Tavas - - 526206
Detay 22.05.2022 18:29:42 AFAD 39.5338 25.9761 16.13 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 8.77 km. Ayvacik (Çanakkale) 526209
Detay 22.05.2022 17:01:28 AFAD 36.5825 38.1141 6.94 ML 2.5 Suriye Manbij - - - 526205
Detay 22.05.2022 16:52:21 AFAD 36.9585 28.2233 7.00 ML 1.2 Türkiye Mugla Marmaris - - 526204
Detay 22.05.2022 13:52:30 AFAD 39.8298 30.4861 6.91 ML 2.6 Türkiye Eskisehir Tepebasi - - 526202
Detay 22.05.2022 13:16:14 AFAD 37.2513 32.9605 6.14 ML 1.7 Türkiye Karaman Kazimkarabekir - -