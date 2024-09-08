SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ayşenur Ezgi Eygi'yi amcası anlattı
Haberler Haber Videoları

Ayşenur Ezgi Eygi'yi amcası anlattı

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024, 08:27 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024, 08:27

Daha dünyanın pek çok bölgesinde zulme uğrayan mazlumlara umut olmak için gönüllü olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, soykırıma uğrayan Filistinlilerin sesi olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail tarafından şehit edildi. 26 yaşındaki Eygi'nin hayatı zulme karşı mücadeleyle geçti. Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, İstanbul'a döndüğünü aktaran Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi." dedi. Öte yandan İsrail'in Türk aktivist Eygi'yi öldürmesi daha önceki benzer cinayetlerini gündeme getirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Metroda yürüyen merdivenin basamakları kırıldı
07.09.2024Cumartesi
PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi
07.09.2024Cumartesi
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada
07.09.2024Cumartesi
Kahramanmaraş deprem artçı mı? Uzman isim açıkladı!
07.09.2024Cumartesi
Busenaz Sürmeli'ye saldırı!
05.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
Çaldığı telefonu vermek istemeyince soyunmaya başladı! O anlar kamerada 04:51
Çaldığı telefonu vermek istemeyince soyunmaya başladı
07.09.2024Cumartesi
8 yaşındaki Narin Güran’ın DNA’sının bulunduğu aracı görüntüledi 04:37
İşte Narin’in DNA’sının bulunduğu araç
07.09.2024Cumartesi
Kahramanmaraş deprem artçı mı? Uzman isim açıkladı! 08:22
Kahramanmaraş deprem artçı mı?
07.09.2024Cumartesi
Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2024 AFAD son dakika depremler listesi 01:27
Kahramanmaraş'ta deprem!
07.09.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA