Ayşenur Ezgi Eygi'yi amcası anlattı

Daha dünyanın pek çok bölgesinde zulme uğrayan mazlumlara umut olmak için gönüllü olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, soykırıma uğrayan Filistinlilerin sesi olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail tarafından şehit edildi. 26 yaşındaki Eygi'nin hayatı zulme karşı mücadeleyle geçti. Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, İstanbul'a döndüğünü aktaran Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi." dedi. Öte yandan İsrail'in Türk aktivist Eygi'yi öldürmesi daha önceki benzer cinayetlerini gündeme getirdi.