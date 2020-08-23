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Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü! Sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı!

Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü! Sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı!
23.08.2020 23:52

1934 yılında Bakan Kurulu tarafından müzeye çevrilen Ayasofya 86 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'dan sosyal medyaya yansıyan görüntüler duygulandırdı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde protezlerle namaz kılan gencin görüntüleri "İman varsa imkan vardır" sözleriyle paylaşıldı.


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