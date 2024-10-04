Avcılar yan yolda dehşet saçan Amerikalı hırsızın galeriden arabayı çalma anı kamerada!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 19:31

İstanbul Avcılar'da, üzerinde Amerikan Pasaportu çıkan Fas uyruklu bir şahsın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamerada önce müşteri aracı pazarlık yaptığı ve temsilcinin uzaklaşmasıyla aracı çaldığı görülüyor.



İstanbul Avcılar, E-5 yan yolunda araç bayisine müşteri gibi giren Fas uyruklu Amerikalı hırsızın aracı çaldığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Nassim D. isimli şahıs, araç çaldıktan sonra kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istemişti, ancak N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak kaçmaya başlamıştı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fas uyruklu Amerikalı hırsızın aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamerada, galeriye müşteri gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D, aracı alıp kaçtığı kaydedildi.

Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.