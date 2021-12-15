Haberler Haber Videoları Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatinin fiyatı arttığı için mi öfkeli?

Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatinin fiyatı arttığı için mi öfkeli?

Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatinin fiyatı arttığı için mi öfkeli?
15.12.2021 12:15

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel tedarik zinciri iflas etmesi sonrası üretim odaklı yeni para politikasına ve enflasyona karşı çalışanı ezdirmemek için asgari ücret artırımını kötüleyen Özgür Demirtaş'ın ekonomiyi anlatmaktan ziyade siyaset yapması dikkat çekti. Dün çıktığı bir yayında agresif bir dil kullanan Demirtaş'ın ısrarla faiz artırımını istemesi ve sığ bir dille iktidarı eleştirmeye çabalaması tepki topladı. Bu yayın ardından Batı destekli fondaş medya ve sosyal medyadaki ajans hesaplar tek bir elden düğmeye basılmış gibi Özgür Demirtaş'ı Twitter üzerinden destekledi. Fiyatı yarım milyonu aşan Rolex saati olan Demirtaş sosyal medya üzerinden şov yapmasıyla biliniyor. Haberin detayları...

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