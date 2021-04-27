Aşı ikna timleri İngiliz basınında! The Guardian: Büyük başarı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmasına katılmayanlar için Sağlık Bakanlığı aşı ikna timlerini devreye aldı. Aşı ikna timleri ilçe ilçe kapı kapı dolaşarak aşı konusunda bilgilendirip anında aşılama işlemi yapıyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki kararlığı ve başarısı İngiliz The Guardian gazetesine manşet oldu. İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi. İşte detaylar...