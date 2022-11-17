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Arnavutluk'tan Thodex vurguncusuyla ilgili flaş karar: Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek!

Arnavutluk'tan Thodex vurguncusuyla ilgili flaş karar: Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek!
17.11.2022 16:45

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Son dakika haberi! Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

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Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

"VATANDAŞIMIZI DOLANDIRAN BİR SAHTEKARDIR"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Kasım 2022'de resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, "Hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır" diye konuşmuştu.

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