Arnavutköy’de okul yemeğine çamaşır suyu iddiası: Hizmetli kadın tutuklandı!

Arnavutköy'de Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda görev yapan hizmetli Züfre S., okul müdürü ve bazı öğretmenler için hazırlanan öğle yemeğine çamaşır suyu koyduğu iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından okulda geniş çaplı inceleme başlatılırken veliler ve yakınları, hizmetliye komplo kurulduğunu savundu.

ÇAMAŞIR SUYU İDDİASI ÜZERİNE TUTUKLANDI

İddiaya göre okulda pişirilecek tavuk yemeğine çamaşır suyu konulduğu fark edilince okul müdürü Y.B. durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Züfre S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Tavuk yemeğinden alınan numuneler kimyasal inceleme için laboratuvara gönderildi.

YAKINLARI SUÇLAMALARIN İFTİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı ve aile üyeleri, olayın gerçek dışı olduğunu savunarak kamera kayıtlarının açıklanmasını istedi. Hizmetlinin eski mesai arkadaşı, "Bu kadın insan sağlığına zarar verecek biri değil. Müdürle yaşanan anlaşmazlık sonrası mobbing başladı. Bu bir komplo" dedi.

VELİLER: KOMPLO VAR ZEHİRLENEN YOK

Bazı veliler, ortada pişirilmiş bir yemek olmadığını, yemeği yiyen veya zehirlenen kimse bulunmadığını belirterek tutuklamanın hukuksuz olduğunu savundu. Veliler, "Olayın kriminal sonucu gelmeden tutuklama yapıldı. Kamera kayıtları neden açıklanmıyor" diyerek tepki gösterdi.

AİLE: YENİ PERSONELİ KADROYA ALMAK İÇİN KUMPAS KURULDU

Züfre S.'nin ablası Ayşe Kaplan, müdürün kardeşini okuldan uzaklaştırmak istediğini öne sürdü. Kaplan, "Yeni gelen personelle birlikte kardeşime komplo kurdular. Müdür uzun zamandır kardeşimle uğraşıyordu" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.