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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 12:46 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 12:46

ARİFİYE KAZA haberi: Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D100 karayolunda otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1’i ağır toplam 2 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Mustafa Mario Kır (27) idaresindeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen ağır yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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