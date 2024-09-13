Arif Güran basına konuştu: ''Devlet kızımın kanının yerde bırakmayacak!''

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 15:45 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 15:45

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest kalmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEVLET GEREKENİ YAPACAK

Devletin katili bulmak için çalıştığını ifade eden Güran, "İlk ifadem ve son ifadem de aynıdır. Dosyayla ilgili konuşmak istemiyorum. Devletin savcıları gerekeni yapacak." dedi.



İşte Güran'ın açıklamaları:

"Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Temennim sağ bulunmasıydı, ölü bulundu. Şimdi bir mezarı yok. Bu da devletin bir çabasıdır. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı.

BABA GÜRAN UYARDI: FENOMENLER KIZIMDAN NEMALANMASIN

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

DEVLET KIZIMIZIN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir, devlet bende şüpheleniyorsa beni bir başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz."