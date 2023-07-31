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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:42 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 10:58

Arda Güler neden sakatlandı? Arda Güler sakatlık son durum ne? Real Madrid formasını yeşil sahada ne zaman giyecek?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. İspanyol devinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun ABD'deki kamptan ayrılacağı belirtildi. Peki; Arda Güler neden sakatlandı? Arda Güler Sakatlık son durum ne? Real Madrid formasını yeşil sahada ne zaman giyecek? İşte detaylar.

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD'deki 3 hazırlık maçını kaçıran Arda Güler, 3 Ağustos'taki Juventus maçında da oynayamayacağı için İspanya'ya gönderildi. Real Madrid'e transferi dünya gündemine oturan Arda Güler'i bir süre daha izleyemeceğiz. Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden İspanyol devinde, 18 yaşındaki milli futbolcu, oynanan 3 hazırlık maçını da kaçırdı. 3 Ağustos'taki Juventus ile maçına da yetişemeyeceği ortaya çıkan Arda, tedavisi için Madrid'e gönderildi. Sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edilen Arda'ya özel bir tedavi uygulanacak. Arda, "Bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum" açıklamasını yaptı.

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