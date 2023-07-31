Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD'deki 3 hazırlık maçını kaçıran Arda Güler, 3 Ağustos'taki Juventus maçında da oynayamayacağı için İspanya'ya gönderildi. Real Madrid'e transferi dünya gündemine oturan Arda Güler'i bir süre daha izleyemeceğiz. Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden İspanyol devinde, 18 yaşındaki milli futbolcu, oynanan 3 hazırlık maçını da kaçırdı. 3 Ağustos'taki Juventus ile maçına da yetişemeyeceği ortaya çıkan Arda, tedavisi için Madrid'e gönderildi. Sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edilen Arda'ya özel bir tedavi uygulanacak. Arda, "Bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum" açıklamasını yaptı.