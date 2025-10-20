Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25), bir gayrimenkul emlak ofisine geldi. Burada Koç ile Al ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen karşı taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ahmet Koç işyeri içinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.