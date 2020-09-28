Antalya'da seyir halindeki otomobilde 'pes' dedirten görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

28.09.2020 15:26

Antalya’da bir otomobil sürücüsü, seyir halinde gittiği sırada iki bacağını camdan dışarıya çıkarırken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi de cam tavandan araç üzerine çıkıp oturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Tepki çeken görüntülerde otomobilde bulunanların, kamyonet sürücüsüne ve görüntüyü kayda alan diğer sürücüye seslendiği de görüldü.

Antalya'da seyir halindeki bir sürücünün ve yanındaki arkadaşının inanılmaz görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya plakalı otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı giden araçta iki bacağını kapının camından dışarı çıkardı. Yanındaki arkadaşı da aracın açılan cam tavanından dışarı çıkıp oturdu.





Ayağını da araç tavanına uzatan kişi, arkadan gelen kamyonet sürücüsüne zafer işareti yapıp, "Solla solla" diye işaret yaparken, kendini farklı bir araçtan görüntüleyen kişiye ise, "Dayı, dayı" diye gülerek seslendi.



