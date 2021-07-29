Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/antalya?type=2" class="">Antalya</a> <a href="/index/manavgat?type=2" class="">Manavgat</a>'ta yangın felaketi! Acı haber geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! Acı haber geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! Acı haber geldi: 3 kişi hayatını kaybetti
29.07.2021 12:12
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Manavgat'ta yangın felaketi!...

Son dakika haberleri... Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Gelen son dakikah haberine göre, yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "3 uçak 29 helikopter 458 arasöz ve 1832 personel görev yapıyor." dedi. Öte yandan Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


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