Anketçilerin iflası: Adil Gür KKTC seçiminde fena çuvalladı! Mesleği bıracak mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları Türkiye’deki anket şirketlerinin başarısızlığını gözler önüne serdi. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın tahmini tutmazken, “Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım” diyen A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür’ün mesleğini bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları Türkiye'deki anket şirketlerinin başarısızlığını gözler önüne serdi. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın tahmini tutmazken, "Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" diyen A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür'ün mesleğini bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu oldu.