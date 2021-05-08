RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Ankara’daki kum fırtınası cami minaresinin kubbesini devirdi | VİDEO

Ankara’daki kum fırtınası cami minaresinin kubbesini devirdi | VİDEO

Ankara’daki kum fırtınası cami minaresinin kubbesini devirdi | VİDEO
08.05.2021 21:30
Ana Sayfa 00:49
Kum fırtınası cami minaresini...
Ana Sayfa 00:07
Ceyda Ersoy'dan intihar...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı Ramazan kimdir?
Ana Sayfa 01:04
DEAŞ’ın 3 kilit ismi daha...
Ana Sayfa 06:46
Tam kapanma uzayacak mı?
Ana Sayfa 01:51
Dadaş Necati'den acı haber
Ana Sayfa 11:41
Sakın gözden kaçmasın!...
Ana Sayfa 01:58
Tam kapanmanın 9. gününde halk...
Ana Sayfa 02:17
Feci kaza kamerada
Ana Sayfa 06:13
Günlerdir bomboştu tıklım...
Ana Sayfa 02:51
Kılıçdaroğlu’na tepki: FETÖ ve...

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirdi. Fırtına sebebiyle bazı evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana geldi.


Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirdi.

Şereflikoçhisar'da yaşanan kısa süreli kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına, ilçedeki Embiya Camii'nin minaresindeki kubbeyi devirdi.

İlçedeki evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve ya yaralanma olayının yaşanmaması sevindirdi.

Fırtına da ayrıca, Gölbaşı'ndaki bir çiftliğin ahırının çatısının da uçtuğu öğrenildi.

Haber Videoları