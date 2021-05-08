Ankara’daki kum fırtınası cami minaresinin kubbesini devirdi | VİDEO

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirdi. Fırtına sebebiyle bazı evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana geldi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde etkili olan fırtına ilçedeki cami minaresinin kubbesini devirirdi.

Şereflikoçhisar'da yaşanan kısa süreli kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına, ilçedeki Embiya Camii'nin minaresindeki kubbeyi devirdi.

İlçedeki evlerin çatılarında ve ağaçlarda hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve ya yaralanma olayının yaşanmaması sevindirdi.

Fırtına da ayrıca, Gölbaşı'ndaki bir çiftliğin ahırının çatısının da uçtuğu öğrenildi.